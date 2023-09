Une belle façon de réduire les angoisses des enfants à l'hôpital: ils ont pu apporter... leurs doudous malades

Ce sont des patients très particuliers qui sont auscultés aujourd’hui à l’hôpital des enfants. Paul le Nounours, par exemple, doit absolument faire une radio.



Exceptionnellement renommé hôpital des nounours, l’établissement accueille de nombreuses disciplines : salle de plâtre, anesthésie, dentisterie, et même un bloc de chirurgie.

Chaque étape du parcours permet à l’enfant de mieux appréhender le monde médical, et pourquoi pas de trouver une vocation. "Les enfants sont très motivés, et quelques-uns vont à coup sûr se jeter dans la médecine", narre Catherine, Membre de l'Association des Étudiants en Médecine de Belgique (BeMSA).

De nombreux étudiants de l’ULB ont encadré ces animations avec pédagogie et surtout beaucoup de bienveillance. "C'est important, car ils vont tous être confrontés à un endroit comme l'hôpital, mais ils ont l'air de bien s'être amusés", note Emma Buttice, membre du BeMSA. 252 enfants sont venus accompagner leur doudou malade. Un moment ludique qui leur a permis d’exprimer toute leur créativité.