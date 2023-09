Un homme abattu à l'arme de guerre à Anderlecht: une caméra de surveillance se trouvait à proximité

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 01h10, un homme de 31 ans a été abattu dans sa voiture avec une arme de guerre à Anderlecht, probablement une kalachnikov. L'homme a été touché par 17 balles et est décédé sur place. Il s'agirait d'un réglement de compte lié au trafic de drogue. "Les suspects ont pris la fuite et un véhicule a été retrouvé incendié plus loin", a indiqué Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi.

Alors que l'enquête est en cours, nous apprenons ce vendredi qu'une caméra de surveillance se trouvait à proximité au moment de l'assassinat. Publiées par Sudinfo, la vidéo montre des passants sur le trottoir se retourner soudainement lorsqu'ils entendent des coups de feu. Comprenant la gravité de la scène, les passants prennent rapidement la fuite. La caméra n'a pas filmé directement les tirs, mais elle a capté le bruit des rafales. Sur les images, on voit ensuite une voiture partir à très vive allure. Une séquence qui fait froid dans le dos.