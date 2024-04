Huit blessés dans l'incendie d'une maison à Schaerbeek

Les pompiers ont été alertés vers 05h15 d'un incendie au premier étage d'une maison dans la rue Albert De Latour. Deux occupants ont été sauvés par les pompiers.

"L'incendie a été maîtrisé vers 05h50, mais le déblayage et la ventilation sont toujours en cours", a expliqué le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw. "L'origine reste à déterminer. Sept personnes ont été intoxiquées par les fumées et deux d'entre elles ont été évacuées vers l'hôpital. Un pompier a également fait un malaise durant l'intervention à cause d'un coup de chaleur."