"Je me tenais le coeur, je n'avais jamais vu ça": ce Néerlandais, témoin de l'attaque à Bruxelles, raconte

Un attentat terroriste a eu lieu à Bruxelles ce lundi soir. Deux personnes ont perdu la vie, une troisième est grièvement blessée. Un témoin de cette attaque témoigne. Il revenait du centre de Bruxelles lorsqu'il a entendu les coups de feu. "J'ai le temps de me retourner et je vois un groupe de personnes qui se rassemblent en face du bâtiment de la société de conseil. J'ai juste le temps de m'y rendre", explique ce Néerlandais.

"D'un seul coup, je vois un groupe de policiers qui sont là pour garder tout sous contrôle et puis je me retourne et je vois... le cadavre d'un homme d'une quarantaine d'années. Je tombe littéralement de ma chaise. Je me tenais le cœur parce que je n'ai en fait jamais, ou presque jamais, vu quelque chose comme ça...", poursuit-il.