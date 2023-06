L'échevine de Molenbeek Françoise Schepmans impliquée dans un accident avec une Maserati: elle est accusée de délit de fuite par un témoin

Histoire étonnante relatée par SudInfo ce vendredi: la nuit dernière, aux alentours de minuit, un accident de la route a eu lieu à Molenbeek. Il impliquait le députée-échevine Françoise Schepmans. A bord de sa petite Kia, elle a percuté une Maserati qui était stationnée le long de la rue. Selon un témoin anonyme cité par SudInfo (le propriétaire de la Maserati emboutie), l'échevine aurait tenté de fuir et il a dû courir après, pieds nu. Il prétend qu'il a dû ouvrir la porte et qu'une autre personne a retiré les clés du contact pour la faire sortir de la voiture. Il précise qu'elle était "sous influence", qu'elle "disait et faisait n'importe quoi".

Françoise Schepmans se défend: "Je n’ai pas essayé de faire un délit de fuite, je suis simplement allée me parquer plus loin", raconte-t-elle à SudInfo. Elle précise qu'elle rentrait de chez des amis, et que la police ne l'a pas fait souffler car "elle avait une attitude normale". La police n'a pas dressé de procès-verbal.