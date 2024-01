Les infirmiers pointent les 5 priorités pour "soigner les soignants" dans un mémorandum

"Un infirmier sur 10 est en absence maladie, révèle l'étude Maha 2023. En conséquence, de plus en plus de soignants - débordés et démotivés - quittent la profession, ce qui creuse la pénurie de personnel déjà existante. Il est essentiel de briser ce cercle vicieux si l'on veut garantir des soins de qualité en Belgique, aujourd'hui et demain", alerte ainsi le porte-parole de l'UGIB, Wouter Decat.

L'UGIB déplore le manque d'engagement politique au lendemain de la pandémie de Covid-19, qui avait pourtant exacerbé les conditions de travail délétères du secteur et mis en lumière le caractère essentiel de son personnel.