L'extinction de l'incendie dans une entreprise de recyclage à Bruxelles se poursuit

Les pompiers bruxellois poursuivent l'extinction de l'incendie survenu jeudi soir dans une usine de recyclage située sur l'Allée verte à Bruxelles, a indiqué vendredi matin le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Il n'y a plus de dégagement de fumée, et aucun blessé n'est à déplorer.

L'incendie a été signalé vers 21h20. Les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux avec plusieurs équipes. Plusieurs camions-citernes ont également été dépêchés sur place. Le feu a pris dans un amas de vieilles machines à laver et de vieux boilers, générant un panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde qui s'est dirigé notamment vers la commune de Schaerbeek et Bruxelles. Selon les pompiers, la fumée n'était pas toxique, mais il a été demandé aux habitants des environs de garder portes et fenêtres fermées.

Les pompiers se sont affairés toute la nuit à éteindre l'incendie et les opérations d'extinction se poursuivaient vendredi matin. "À l'aide des engins du site, les pompiers éparpillent les débris couche par couche", a déclaré le porte-parole des pompiers. "Les derniers points chauds sont en train d'être refroidis. Il n'y a plus de dégagement de fumée et aucun blessé n'est à déplorer."