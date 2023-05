"Nous sommes confinés dans l'école, il y a plusieurs ambulances": que s'est-il passé dan un centre de formation à Uccle?

"Que se passe-t-il à l’EFP Uccle ? Nous sommes confinés dans les bâtiments ? Le centre de formation est bloqué", témoigne Isabelle ce mardi un peu avant 15h via le bouton orange Alertez-nous.

"Une possible contamination à l’ EFP de Bruxelles. Police, Croix-Rouge, pompiers, autorités, etc. sur les lieux", avertit Emmanuel à 15h30. Sophie, elle, décrit une "odeur de produit chimique" alors que Sonja assure qu’un "gaz toxique" aurait été relâché dans l'établissement située rue de l’Etoile. "On est retenus en otages dans l'école par sécurité. Nous n'avons reçu pour le moment aucune information qui pourrait nous laisser penser que ce ne serait pas grave", témoigne-t-elle.