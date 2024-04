Phase cruciale des travaux du RER entre Bruxelles et Ottignies: une partie des trains est déviée

Les ouvriers d'Infrabel s'attellent à une phase cruciale des travaux du RER situés entre Bruxelles et Ottignies. Durant une dizaine de jours, ils vont travailler jour et nuit pour terminer une phase importante. Détails sur les avancées du chantier.

En gare de Profondsart (Wavre), un important chantier est en cours pour optimiser le réseau ferroviaire. Les travaux auront bientôt lieu de jour comme de nuit. Les nouvelles voies latérales, presque opérationnelles, permettront une meilleure organisation du trafic, comme l'explique Henri Vandeputte, programme manager chez Tuc Rail : "L'objectif, c'est d'avoir les deux voies latérales qui servent pour les trains S, soit la desserte locale, qui s'arrêtent partout. Et les voies centrales sont plutôt dédiées aux IC rapides. On va vraiment avoir un gain de rapidité et de ponctualité."

Les près de 1.4000 voyageurs quotidiens de la ligne devront s'armer de patience, car pendant neuf jours, une partie des trains est déviée via Louvain. "La SNCB a mis en place un service de bus pour assurer la liaison entre Ottignies et Bruxelles", détaille Jessica Nibelle, porte-parole d'Infrabel. Ces travaux, qui impliquent des perturbations pour les usagers, visent à rectifier le tracé des voies et permettront d'augmenter la vitesse des trains de 130 km/h à 160 km/h.