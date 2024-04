"Ça protège le dos et le cou": quelles solutions pour améliorer la sécurité des cyclistes professionnels?

"On a fabriqué ce très grand sac rempli d’air. Au départ, il est vide, il ne se gonfle qu’en cas de chute. Il se met au-dessus des épaules et va protéger les hanches à l’arrière", explique Bert Celis, directeur de Ploef. Cette start-up belge a développé un capteur capable de réagir en un dixième de seconde en cas de chute.

Les sacs, alors gonflés d'air, protègent le dos, les épaules et la poitrine : "Le sac va gonfler sur le haut des épaules, ce qui va permettre de protéger le dos et le cou. C’est important vu les chutes dans le cyclisme", ajoute-t-il.

"C’est vrai que dans ce type de tenue, on transpire un peu plus, c’est aussi un peu plus lourd", admet Jurgen Van De Walle, "en tant qu’athlète, quand vous démarrez une course, vous pensez à votre performance et moins à votre sécurité".

Dans d’autres sports, ces tenues résistantes sont imposées, notamment en patinage de vitesse afin de se protéger des coupures de patins.