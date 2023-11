Pollution aux PFAS dans le Hainaut: "Aucune inquiétude à avoir pour la qualité de l'eau à Bruxelles"

Y a-t-il un risque que l'eau des Bruxellois soit contaminée aux PFAS? "Il faut être clair: à Bruxelles, il n'y a aucun élément laissant à penser qu'il y aurait pu y avoir un problème avec les PFAS dans l'eau de distribution", a rassuré le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) en réponse aux questions de notre journaliste Loïc Parmentier.

Interrogé sur la situation à Hal, où il est arrivé en 2022 que l'eau distribuée venant de Wallonie et transportée par Vivaqua (la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, ndlr) ne soit pas conforme aux normes de référence, le ministre a clarifié certains points. Il explique que non seulement la ministre compétente pour cette zone est Zuhal Demir (N-VA), mais qu'en plus, Vivaqua avait réglé le problème à l'époque bien avant que la ministre flamande de l'Environnement ne le signale. "Il y avait un réel problème à Hal et en son temps, il a été résolu, rappelle Alain Maron. Il est normal que madame Demir se soit inquiétée à l'époque, mais je constate qu'elle n'a pas communiqué vers la population [le fait que Vivaqua ait réglé la situation]".

Le dossier des PFAS, aussi appelés "polluants éternels", est au-devant de la scène depuis qu'un magazine de nos confrères de la RTBF a révélé la semaine dernière des concentrations trop importantes de ces produits chimiques dans l'eau potable dans la commune de Chièvres (Hainaut). La ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) a depuis annoncé des analyses environnementales détaillées dans les zones de Chièvres, Nimy et Feluy. La ministre a également recommandé aux habitants des communes de Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Beloeil, Ath, Mons, Écaussinnes et Seneffe d'éviter de consommer les œufs et les légumes issus de production locale dans le cadre de mesures de précaution.