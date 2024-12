"Prisonnière dans une cave": une adolescente enlevée et séquestrée pendant une semaine à Anderlecht

Une piste se dessine alors. L'adolescente aurait été kidnappée, par une bande de jeunes hommes "des majeurs qui roulent déjà en voiture", précise Zakaria à nos confrères de Sudinfo. Des "gamins", dit-il, qui avaient volé à la jeune fille son téléphone portable quelques jours plus tôt et l'avaient contactée "pour soi-disant le lui rendre". "Ils sont venus à sa rencontre à la sortie de l’école et ils l’ont convaincue de monter à bord de leur voiture en prétendant qu’ils n’avaient pas son téléphone portable avec eux et qu’il fallait aller le chercher ailleurs", poursuit-il.

Des détails glaçants suivent. Les jeunes ravisseurs ont retenu l'adolescente "prisonnière dans une cave", dans le quartier de Cureghem précisément. C'est sur les réseaux sociaux que la bande de garçons a dévoilé son intention de commettre un crime passible de lourdes sanctions pénales. Ils auraient envoyé via son Snapchat des messages à l’une de ses copines dans lesquels ils auraient évoqué de commettre un viol collectif . "Ils ont dit en substance: "On la libérera une fois qu’elle nous aura sucés et qu’on l’aura baisée tous les quinze". Mais la victime ne se souvient pas de tout, elle a des trous, parce qu’ils l’ont forcée à boire et à fumer", explique Zakaria.

Une rançon de 1.500 euros

Grâce aux appels sur les réseaux sociaux et aux recherches de la police, la jeune fille de 14 ans a finalement été retrouvée et libérée, une semaine après sa disparition. Les ravisseurs avaient au préalable envoyé une vidéo à la famille de la victime sur laquelle cette dernière figurait et dans laquelle les jeunes hommes réclamaient une rançon de 1.500 euros. Dessus, ils avertissaient également que l'adolescente ne serait pas libérée tant "qu'elle ne serait pas passée à la casserole".

"Le dimanche 24 novembre 2024, vers 10 h, la zone de police Bruxelles Nord a été avisée d’une séquestration en cours", a indiqué Stefan Vandevelde, porte-parole du parquet de Bruxelles à Sudinfo. "La famille de la victime avait reçu une vidéo dans laquelle figurait la victime. Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête. L’enquête a permis de localiser l’endroit des faits. La victime a été libérée et un suspect a été interpellé."

Une enquête est actuellement en cours, selon les informations du parquet, pour chef de "prise d'otage". Un juge d'instruction a été requis et a placé le suspect sous mandat d'arrêt.