Former un gouvernement bruxellois sans le PS, impossible? Voici les coalitions encore envisageables

Former un gouvernement bruxellois devient de plus en plus compliqué. S'il est possible de se passer du PS mathématiquement, politiquement, ce n'est pas gagné.

En se retirant des négociations à Bruxelles, le PS tue tout espoir de former rapidement un gouvernement régional. Le formateur du prochain gouvernement bruxellois, David Leisterh (MR), mène donc, ces mardis et mercredis, un nouveau tour de consultations pour vérifier les pistes encore possibles. Mais une majorité sans le PS à Bruxelles, est-ce mathématiquement possible ?

Arithmétiquement, oui, c'est possible. Politiquement, c'est une autre histoire.

Sans le PS et ses 16 sièges, le MR et Les Engagés devraient faire monter Ecolo et Défi dans la négociation. Seulement, ces deux partis, qui ont perdu en juin la moitié de leur représentation parlementaire, risquent d'être difficiles à convaincre.