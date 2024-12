Négociations à Bruxelles sans le PS: le formateur David Leisterh va s'entretenir avec de nouveaux partis, voici lesquels

Le formateur bruxellois reprend les discussions après le départ du PS, excluant certains partis et explorant de nouvelles pistes de coalition.

Le formateur du prochain gouvernement bruxellois, David Leisterh (MR), mènera ces mardi et mercredi un nouveau tour de consultations pour vérifier les pistes encore possibles maintenant que le PS a quitté la table.

La présence de la N-VA dans l'aile flamande de la possible coalition, aux côtés de Groen, Vooruit et de l'Open Vld, telle qu'annoncée la semaine dernière par la formatrice néerlandophone Elke Van den Brandt (Groen), s'est avérée inacceptable pour le PS. Les socialistes étaient jusqu'ici appelés à constituer l'aile francophone du gouvernement bruxellois, avec le MR et les Engagés.