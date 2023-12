Un chien prend peur et se retrouve dans le canal de Bruxelles: il a pu être sauvé grâce à l'intervention rapide d'un restaurateur

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place. Un collaborateur du restaurant situé au même endroit s’était avancé dans l’eau pour rattraper le canin et le maintenir près du quai.

Les hommes du feu de la capitale l'ont alors aidé à ramener le chien sur la terre ferme. Le canidé et son sauveteur ont pu se réchauffer dans les ambulances dépêchées sur place. Le toutou, après s’être remis de ses émotions et s'être réchauffé, a été confié à sa propriétaire. Apparemment, l’animal a eu peur et s’est retrouvé à l’eau.

Quant au sauveur, il est retourné au restaurant pour vaquer à ses occupations. Les pompiers ont tenu à saluer son intervention salvatrice.