Une marche organisée à la mémoire d'Ihsane Jarfi, victime d'un meurtre homophobe à Liège

L'événement est organisé par la RainbowHouse et la Fondation Ihsane Jarfi, créée dans le but de lutter contre l'homophobie et la discrimination sur base des origines ethniques, culturelles, religieuses et autres, par Hassan Jarfi, le père de la victime.

La manifestation est soutenue par la Fédération Prisme, qui regroupe et représente les associations wallonnes en faveur des personnes issues de la diversité des orientations sexuelles, des identités, des expressions de genre et des caractéristiques sexuées, mais aussi par Çavaria, l'organisation flamande de défense des personnes LGBTQIA+.