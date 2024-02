Une trentaine de demandeurs d'asile, logés dans un hôtel de Jette, ont du quitter les lieux: ils doivent retourner dans la rue

Sur les quarante personnes logées dans l'hôtel bruxellois, seule une dizaine d'entre elles avaient pu intégrer le réseau de l'agence fédérale Fedasil durant cette période de quatre mois. Selon le collectif citoyen "Stop crise de l'accueil", la situation des trente occupants restants est "emblématique d'une 'crise' de l'accueil qui n'en finit pas". "C'est la rue qui attend ces personnes", explique Andrea, membre du collectif qui soutient les exilés de l'occupation rue de la Loi depuis avril 2023. "La détresse psychologique à laquelle ils font face est immense, car il n'y a pas d'alternative à la rue cette fois-ci", ajoute-t-il.

Il rappelle que si les collectifs citoyens et associations de terrain font leur maximum pour les soutenir et faire pression sur le gouvernement, l'obligation légale de prendre en charge ces personnes revient "à l'État et à Fedasil". "On n'arrête pas de le répéter. La situation est intenable, inhumaine, et génère des conséquences sur le long terme pour les demandeurs d'asile délaissés, ainsi que pour la société belge dans son ensemble", conclut Andrea.