Dégagement de fumée dans une rame de métro à Bruxelles: que s'est-il passé?

Une rame de métro a été évacuée jeudi matin à Bruxelles en raison d'un dégagement de fumée, ont indiqué les pompiers de Bruxelles et la Stib. La fumée provenait d'un patin de frein bloqué. L'incident a mené à l'interruption du trafic du métro sur les lignes 1 et 5 entre les arrêts Maelbeek et Montgomery, et entre Montgomery et Tomberg.

La rame de métro a dû s'arrêter entre les stations Montgomery et Merode, et les navetteurs ont été évacués par le tunnel du métro jusqu'à la station Montgomery. Cette dernière station ainsi qu'une autre rame de métro se trouvant à l'intérieur ont également été évacuées.