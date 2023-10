Venues faire bénir leur animal dans une église de Bruxelles, ces maîtresses expliquent leur démarche

Des dizaines d'animaux ont été bénis dimanche place du jeu de balle à Bruxelles par le Père Walbert pour commémorer saint François d'Assise, qui était un grand ami des animaux. "C'est surtout la rencontre des gens, des humains, avec leurs animaux, donc la présentation et la valorisation des animaux", a expliqué le prêtre à l'issue de la bénédiction.

Les maîtres et maîtresses sont venus avec des chiens, des chats, mais le prêtre a déjà eu droit à d'autres types d'animaux. "J'ai déjà eu un éléphant, des ânes, des perroquets. Mais je ne sais jamais d'avance. Il ne faut pas s'inscrire, ça se fait au bouche à oreille.", explique le Père Walbert, le prêtre en charge de ces bénédictions.



Les bénédictions se sont déroulées devant l'église et en public. Certains étaient surpris de la démarche des maîtres et maîtresses. "Pour moi, bénir, c'est être reconnaissant envers ce que l'on a. Je voulais remercier Nopalita (son chat, ndlr) pour sa compagnie et le faire en présence de Dieu", explique Susana.