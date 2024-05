Zoé aperçoit un sanglier dans le parc de Woluwe à Bruxelles: "Je me demande si c'est inquiétant"

C’est une rencontre quelque peu inhabituelle qu’a vécue Zoé. Vendredi matin, alors qu’elle faisait son jogging matinal au parc de Woluwe, cette Bruxelloise a vu un sanglier se promener non loin d’elle. "Je courais au parc et j’ai croisé à 6h40 un sanglier", témoigne-t-elle via notre bouton orange Alertez-nous. "Je me demande si c’est normal ou inquiétant", s'interroge la joggeuse.

Les attaques sont rares, ce sont plutôt des animaux craintifs

Ce n’est en tout cas pas la première fois que l'animal a été aperçu, une apparition avait déjà été signalée le 22 avril dernier. Selon Bruxelles-Environnement, il s'agit du même individu : un mâle isolé qui a visiblement trouvé de la nourriture.