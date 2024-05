Bruno Vanobbergen succèdera à Lieven Boeve à la tête de l'enseignement catholique flamand

Administrateur général de l'agence "Opgroeien" (Grandir) et ancien commissaire aux droits de l'enfant, Bruno Vanobbergen a déclaré qu'il souhaitait bâtir des ponts entre l'enseignement et le bien-être de la jeunesse.

"Il se produit de belles et merveilleuses choses dans le domaine de l'enseignement et, en même temps, le secteur n'a pas échappé aux turbulences. Le fait qu'il y ait tant de défis à relever a pesé dans la balance et m'a incité à dire oui pour ce poste", s'est-il réjoui.

Bruno Vanobbergen affiche un beau parcours dans l'enseignement. "Pendant ma formation, j'ai enseigné et effectué des stages à presque tous les niveaux de l'éducation", explique-t-il. "Au cours des 25 dernières années, j'ai notamment enseigné la pédagogie à l'Université de Gand. Et en tant que commissaire aux droits de l'enfant, j'ai fréquenté de nombreuses écoles."

L'enseignement et, en particulier, l'enseignement catholique flamand "a une tâche extrêmement importante à accomplir", a ajouté le futur directeur général, faisant référence à la qualité du système éducationnel, mais aussi aux phénomènes d'inclusion et d'abandon scolaire en vogue. C'est pourquoi le quinquagénaire souhaite jeter des ponts entre les domaines de l'enseignement et du bien-être lié à la jeunesse.