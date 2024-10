Le pont piétonnier et cyclable le plus long de Belgique officiellement inauguré à Machelen

Un nouveau pont piétonnier et cyclable a été inauguré vendredi matin sur la Sint-Stevens-Woluwestraat à Machelen (Brabant flamand). Avec ses 710 mètres, il s'agit du pont destiné à la mobilité douce le plus long de Belgique.

Les travaux ont débuté fin 2022 et auront duré un peu moins de deux ans. L'imposante structure relie le Harenweg à Zaventem avec la Sint-Stevens-Woluwestraat à Machelen et surplombe le boulevard Léopold III (A201). Elle permet aux usagers faibles d'éviter de devoir faire un détour d'un kilomètre environ, via les avenues du Bourget et de la Fusée, pour traverser le boulevard. Elle offre aussi une alternative plus sécurisante pour traverser l'importante artère.

L'ouvrage couvre également la ligne de tram existante. Des escaliers permettent de rejoindre les arrêts de tram. Le nouveau pont fait le lien entre la future piste cyclable du ring de Bruxelles et la véloroute F201, également en construction, qui reliera l'aéroport au centre de Bruxelles.

Le gouvernement flamand a investi 11,7 millions d'euros dans ce projet.