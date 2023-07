Des soins urgents et des repas seront prodigués aux résidents de Triamant à Saint-Trond

Les autorités communales de Saint-Trond, l'entreprise de soins à domicile Zorgbedrijf et l'Agence flamande de Soins et de Santé continuent de suivre de près la situation au sein du complexe pour seniors Triamant à Velm (Saint-Trond, Limbourg). Les activités n'y sont plus exécutées après la faillite de la société sœur basée à Bree dans le Limbourg, Curament.