Files, bousculades: pourquoi cet engouement dans plusieurs Aldi du pays?

Une longue file d'attente s'est formée devant l'Aldi de Bree, dans le Limbourg. En cause ? Des exemplaires d'une œuvre d'art ont été vendus pour la modique somme de... 25€.

La chaîne de supermarchés a, en effet, collaboré avec l'artiste afin de proposer son œuvre à prix (très) réduit : 25€, rien que ça. La somme récoltée sera reversée d’une part à "The Warmest Week", une campagne caritative menée par la VRT, et d'autre part à une fondation dirigée par l’épouse de l’artiste.

C'était l'effervescence aux portes du Aldi de Bree. De nombreux amateurs d’art se sont levés tôt ce matin pour tenter d’obtenir l’un des 10.000 exemplaires de "Cosmogolem, Giant of Hope" de l'artiste flamand Koen Vanmechelen.

"On ne peut pas acheter une telle œuvre d’art tous les jours", s’emballe Jens, qui a mis son réveil très tôt pour l’occasion. "Nous sommes, comme Koen Vanmechelen, originaires de Meeuwen. Ma compagne et moi, nous sommes séparés. Elle est au magasin Aldi de Peer, moi à celui de Bree. Tout cela dans l’espoir de mettre la main sur une pièce. C’est peut-être la seule chance que vous avez d’acheter un vrai Koen Vanmechelen."

Bertine, elle aussi, s’est bien préparée en effectuant des recherches : "J’ai vu qu’il s’agissait d’une lithographie et que chaque magasin en vendait environ 20 exemplaires. Ce n’est pas beaucoup". Cette dernière est une grande admiratrice du travail de l’artiste : "J’ai déjà assisté à l’une de ses représentations, ainsi qu’à Labiomista à Genk. J’ai découvert son travail il y a des années et cela m’a également enthousiasmée à l’époque".

Au sein de la chaîne de supermarchés, on se féliciterait déjà de la collaboration avec l’artiste de renom : "L’action est un grand succès. Nous sommes heureux que les Belges l’apprécient et que nous réussissions ainsi à atteindre notre objectif de rendre l’art abordable pour tous et que nous soutenions également une œuvre caritative grâce à ce travail".

Dans de nombreux magasins, les œuvres d’art ont été vendues en un rien de temps, mais une réimpression n’est pas envisageable.