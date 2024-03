Huitième édition de la Triennale de Beaufort au littoral dès le 27 mars

Dix-huit artistes belges et étrangers sont invités à réaliser un total de 18 œuvres d'art, deux dans chaque station balnéaire participante, dans le cadre de la huitième édition de la Triennale de Beaufort, annonce mardi un communiqué de Westtoer, l'office du tourisme de Flandre occidentale. L'exposition s'installe au littoral du 27 mars au 3 novembre.

"Le point de départ de cette édition est le concept 'Fabric of Life'", explique Els Wuyts, commissaire de l'exposition, dans le communiqué. "Une métaphore d'une connexion naturelle, d'un tissage de lignes, de directions et de motifs différents. Un point de départ pour poser un nouveau regard sur notre environnement immédiat et le relier à des imaginaires possibles".

Le lieu de présentation des œuvres d'art sera, lors de cette édition 2024, encore plus mis au centre de l'attention. "Dans ces lieux, un espace a été aménagé pour donner une voix aux légendes parfois invisibles, pour retrouver les traces de certaines histoires ou pour mettre en lumière des thèmes qui occupent encore aujourd'hui de nombreux esprits", poursuit la commissaire.