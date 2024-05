Le bâtiment de la gare de Tirlemont, plus vieux du pays, rénové prochainement

La SNCB va réaliser des travaux à court terme dans le bâtiment de la gare de Tirlemont, plus vieux du pays et qui présentait des problèmes de stabilité, indique mercredi la compagnie ferroviaire. "La sécurité des voyageurs et des employés est notre priorité absolue. Nous ne souhaitons prendre aucun risque", insiste la SNCB.