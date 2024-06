"On attend encore d'importantes précipitations en fin d'après-midi": inondations et coulées de boue en Wallonie picarde

Des premières inondations et des coulées de boue ont été constatées au sud du pays. L’Institut royal météorologique a placé toutes les provinces en avertissement jaune, sauf la Flandre occidentale, car des pluies "abondantes" sont attendues ce mardi. Certaines zones de la Wapi ont cependant été totalement épargnées. Aucun blessé n'est à déplorer.

Selon la Zone de Secours de Wallonie Picarde, la nationale 7 est en cours de pompage. Une centaine d'interventions ont eu lieu depuis le début de la journée. Au vu des dernières annonces, les secours estiment que la situation risque d'empirer entre 17h et 20h.

Plusieurs communes ont été touchées par de fortes pluies ce mardi. La région d'Ath, nichée dans le Hainaut, a été particulièrement impactée. Plus globalement, c'est la Wallonie picarde qui a subi les plus grosses précipitations. Selon Notélé, une télévision de proximité, des axes secondaires ont été inondés, mais également des rues plus importantes comme le contournement d'Ath qui a été fermé.

"Les premiers appels ont été enregistrés peu après 12h00 pour des coulées de boue, des routes sous eau et des caves inondées suite aux importantes pluies qui sont tombées en fin de matinée dans certaines régions du Hainaut occidental. Certaines villes, dont Tournai, n'ont relativement pas été impactées par ces pluies. Certes, il a plu, mais sans plus", indiquait vers 15h00 le dispatching de la zone de secours de la Wapi.

"Ce n'est pas le cas dans d'autres villes et communes. Dans la région d'Ath, le contournement de la ville a été inaccessible durant un moment. A Ath, un couple a dû être relogé suite à l'inondation de leur maison. Dans cette même entité, des coulées de boue ont touché les villages de Rebaix, Ostiches et Mainvault. Les villages de Wiers (Péruwelz), de Willaupuis (Leuze) et de Blaton (Bernissart) ont aussi été touchés. A Mouscron, le tunnel de la route express (Dottignies-Mouscron), qui était sous eau, a dû être fermé", indique le dispatching de la Wapi.

Vers 15h00, les plus importantes interventions étaient terminées. On ne déplore aucun blessé dans la zone Wapi. "On attend cependant encore d'importantes précipitations en fin d'après-midi", précise encore le dispatching