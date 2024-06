Saisie de moutons en piteux état à Enghien: que vont devenir ces animaux?

40 des moutons saisis ont été recueillis par l'un des refuges de l'association Animaux en péril. Ils sont en mauvais état. Ils reçoivent chacun à leur tour des soins. L'équipe les pèse avant de les vermifuger et de désinfecter leurs oreilles.

Sophie Locatelli, vice-présidente de l'association, explique comment on s'organise après une telle saisie: "C'est la saisie la plus importante à laquelle on a dû faire face. Donc, on s'est organisé un petit peu comme on a pu ces derniers jours. En gros, on a essayé de répartir le mieux possible les animaux dans plus de 12 refuges wallons et flamands. Et là, aujourd'hui, c'est l'heure des soins. Deux soigneurs sont vraiment préposés aux soins des moutons pendant les jours qui vont venir."