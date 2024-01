"Ça n'arrive pas souvent": à Écaussinnes, les pistes de luge s'improvisent

Aux 4 coins du pays, les pistes de luge s'improvisent ce samedi. Comme à Écaussinnes, dans le Hainaut, où une association a organisé une journée de glisse. Avec 20 cm de poudreuse et une prairie en pente, il en faut peu pour glisser heureux dans les campagnes et découvrir les plaisirs simples.

Une piste idéale, et ce, malgré quelques bosses à cause des taupes. "Je me promène ici quasiment tous les jours. En été, ce sont les vaches, et en hiver, ce sont les parents et les enfants qui font de la glisse", s'enthousiasme une maman venue pour l'occasion.