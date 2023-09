Deux aide-soignantes partagent des clichés dégradants de résidents sur internet: suspendues, elles ont été réintégrées

"Évidemment, ce sont des photos qu'on souhaite ne jamais voir. On s'imagine toujours nos parents, ou nos grands-parents être sur ces photos. Je pense que tout le monde a une réaction humaine en voyant ça... C'est un peu de l'indignation et on ne comprend pas", réagit Julie Opbrouck, adjointe de direction dans la maison de repos Home General Le Maire à Hérinnes (Pecq). "Pour moi, c'est de la maltraitance. Parce que c'est ne pas venir en aide à quelqu'un et penser à faire une photo avant d'agir. Je ne peux pas concevoir...", poursuit-elle.

Une instance a décidé de ne pas procéder à des décisions fortes

Les faits ont été révélés au début du mois de juillet. Les deux aide-soignantes ont d'abord été suspendues de leurs fonctions. Cette semaine, le Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de la ville a finalement décidé de ne pas les sanctionner. "Aujourd'hui, ces aide-soignantes sont réintégrées puisque nous avons potentiellement eu une instance qui, malgré les préconisations, a décidé de ne pas procéder à des décisions fortes", explique Rémi Cougnet, président du CPAS de Pecq.