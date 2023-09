"Ça m'a un peu fait peur": des élèves de 1ère et 2ème primaire d'écoles sinistrées dans la région de Charleroi ont dû changer de bâtiment

"On est ici car il y a eu le feu à l'école. On n'a pas envie qu'il se propage et il y a des odeurs". C'est ainsi que le jeune Victor explique la situation. 45 élèves son école ont été délocalisés au centre de délassement de Marcinelle, durant deux à trois semaines le temps d’effectuer les travaux. "Ça m'a un peu fait peur", indique un élève.

Il faut aujourd’hui effacer les traces et réparer les dégâts pour permettre aux enfants de reprendre les cours sereinement. "Il y avait des traces de suie, des carreaux cassés", indique Sandrine Wiesemes, directrice de l’école des Petits Loups. "Et sur un mur, il y avait un tag 'No Evras'."

Après 3 jours de fermeture, une école maternelle située à Couillet a pu à nouveau accueillir ses 20 élèves aujourd’hui. "On a pris le temps et fait ça tout en douceur", explique Céline Rousseaux institutrice maternelle. "Je n'ai pas voulu forcer les enfants qui n'avaient rien entendu ou vu. Mais j'étais à l'écoute de ceux qui ne comprenaient pas et qui me demandaient qui étaient les méchants qui ont abîmé leur école."

En ce qui concerne l’enquête, le parquet de Charleroi se refuse toujours à tout commentaire.