Deuxième nuit de "chaos total" à la sortie de Ronquières: "On a attendu qu'un tracteur nous tracte jusqu'à 4h du matin"

Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de la situation sur le parking de Ronquières via le bouton orange Alertez-Nous. C'est le cas d'Anne-Pascale qui témoigne ce dimanche matin. Elle est arrivée sur les lieux hier après "une bonne heure" de file pour accéder au parking. "Quand on est arrivé, on a été dirigé vers un champ qui n'avait pas du tout été préparé pour le parking. Il n'y avait ni piquet ni banderole, et surtout pas de plaques pour pouvoir rouler dessus", commence la festivalière.

Il faut dire aussi que pour accéder aux parkings, il n'y a qu'une seule route. Le tout, dans le noir, avec une météo qui n'est pas au rendez-vous depuis 2 jours.

