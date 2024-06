Grève des chauffeurs TEC dans le Hainaut: quel est l'impact du mouvement sur la circulation des bus?

Quelles sont les revendications des chauffeurs?

Alessandro Dell'Aria, conducteur de bus au dépôt de Houdeng et délégué CGSLB, énonce les revendications des chauffeurs. Selon lui, la direction met des choses en place mais "ça met beaucoup trop de temps pour avoir l'aboutissement".

Le syndicat souhaite "des véhicules d'intervention munis de gyrophares et de sirènes, un effectif de contrôleurs beaucoup plus nombreux car il y a de plus en plus d'agressions et il y a de moins en moins d'agents contrôleurs sur le terrain. On demande aussi à ce que la direction fasse un maximum pour que les gens qui auraient envie de postuler trouvent le métier attractif et donc renforcer les auto-écoles pour soulager les chauffeurs qui sont sous pression à devoir venir travailler, sur leur bon vouloir bien sûr, sur leurs jours de repos."

La direction se rendra au dépît d'Eugies à 9h pour discuter avec une délégation de chauffeurs.