Le TEC Hainaut en grève après l'agression d'un conducteur

Les régions de Mons Borinage, du Centre (La Louvière et Houdeng) et du Hainaut occidental sont touchées par ce mouvement de grève, précise encore le TEC. Il est recommandé de consulter le site des transports en commun (letec.be) afin de vérifier si une ligne reste assurée ou non ce vendredi.

L'agression dont un conducteur a été victime jeudi ne serait pas la première, selon la RTBF, qui pointe une "série d'agressions contre des conducteurs de bus" dans la région hennuyère.