Le Doudou à deux semaines des élections fait grogner certains Montois: "Je suis ici pour la fête et pas pour les affiches"

C'est sans aucun doute la journée la plus importante pour les Montois, pour leurs invités aussi ce dimanche. C'était le point d'orgue des festivités du Doudou. S'il y a des choses qui ne changent jamais comme la victoire systématique de Saint-Georges sur le dragon. La spécificité cette année c'était la date de l'événement, pile à deux semaines des élections.

Troisième coup de pistolet, Saint-Georges terrasse le dragon, les Montois explosent de joie. "Magnifique, magnifique comme d'habitude", réagit un spectateur. "Merveilleux, c'était mon dernier alors vous pensez bien, j'ai vraiment vraiment profité, profité avec le public", se réjouit un acteur. "C'était rude, on n'a pas eu beaucoup de queue, pas beaucoup de crin cette année mais bon c'était rude. Comme vous pouvez le voir je suis un peu fatigué", nous dit un participant au combat.

Le bourgmestre Montois, Nicolas Martin (PS) se défend. "Ces affiches ont été placées par des particuliers, commerçants ou habitants. On est en période électorale, il y a des affiches qui sont affichées pour montrer son soutien aux différents candidats et aux partis. C'est autorisé par le règlement d'urbanisme puisque ce ne sont pas des publicités commerciales. Et donc voilà l'essentiel c'est que ce n'était pas dans le champ des caméras", nous répond-il.

À lire aussi Un homme d'une quarantaine d'années perd la vie pendant le Doudou de Mons

Pas devant les caméras mais tout de même trop visible pour certains Montois. D'autres formations politiques affichaient aussi leurs couleurs et leurs candidats le long du parcours. "Je ne suis pas contre les affiches électorales vu qu'on arrive pendant les élections. Mais bon je ne pense pas que ce soit le thème du moment parce que pour le moment c'est le Doudou, c'est la Ducasse", déplore un participant. "L'éthique, où mettez-vous la barre, ça c'est chacun qui doit voir. Maintenant moi je suis ici pour la fête et pas pour les affiches", nous dit un autre.

Des politiques étaient aussi très présents dans les rues de Mons. À côté des habitués, de nouvelles têtes ont fait leur apparition pour cette édition, comme Julie Taton (MR). "C'est ma première Ducasse mais je reviendrai l'année prochaine et je reviendrai l'année d'après. Ce n'est pas que électoral, j'ai des amis qui sont là, ça ne s'est jamais mis. Là ça se met plutôt bien puisque je suis un peu sans travail fixe pour l'instant donc je pourrais me permettre de venir", nous justifie la 2ème sur la liste fédérale pour le Hainaut.