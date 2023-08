Le festival de Ronquières prend trois décisions face aux intempéries

Deuxième choix: fermer une scène sur les trois initialement prévues. La scène 'Colline' restera fermée. La plupart des têtes d'affiche ont été rassemblées sur la scène 'Tribord' "afin d'accueillir le public en toute sécurité et dans les meilleures conditions". S'y produiront: Jeanne Added à 17h; Benjamin Biolay à 19h; Franz Ferdinand à 21h et The Prodigy à 23h. Le programme de la scène secondaire 'Babord Club' reste inchangé et commencera à 17h avec Vladimir Platine (17h-19h10), pour se poursuivre avec Supa (19h20-20h40), Fabrice Lig (20h40-23h) et Ken Ishii (23h-1h).

Troisième décision: déprogrammer certains artistes. En tout, sept concerts ont été déprogrammés ce dimanche. Le concert du groupe de rock Shaka Ponk a notamment été annulé.

La météo perturbe le festival