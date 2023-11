Menacée d'euthanasie, Malvira est sauvée: la chienne avait un passé sombre avec son propriétaire violent

Le SPA de Charleroi se réjouit désormais : Malvira est sauvée de l'euthanasie après avoir passé six mois au refuge. La justice a tranché : la chienne n'est pas considérée comme une arme. Malvira est donc officiellement confiée à la SPA et peut désormais être adoptée.

Pour rappel, Malvira avait été saisie après qu'Eric ait été reconnu coupable de plusieurs scènes de violence. Le 30 avril, il était impliqué, avec son cousin, dans une bagarre en rue. Sa chienne s'est attaquée à la jambe de l'un des adversaires. Une heure plus tard, Eric et son cousin s'en sont pris à un homme pour lui voler ses affaires, Malira a mordu là aussi. Lorsque la police est intervenue, un peu plus tard, elle a encore mordu un agent.

Eric a écopé de 3 ans de prison et son cousin, d'un an avec sursis.

À la SPA de Charleroi, Franck Goffaux, le directeur, avait assuré que Malvira n'était pas si agressive et qu'il n'y avait pas eu d'incident avec le vétérinaire.