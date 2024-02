"Professeur à l'écoute", accusé "d'actes déplacés": qui était Julien Grégoire, l'enseignant poignardé à Mons?

Ce week-end, un professeur d'anglais a été tué chez lui, il a reçu plusieurs coups de couteau. Le principal suspect: un jeune homme de 18 ans, ancien élève du collègue où travaillait la victime. C'est un drame qui suscite beaucoup d'émotions et qui soulève aussi pas mal de questions…

Les faits se sont déroulés dans l'appartement de Julien Grégoire. Il rentrait de soirée avec un ancien élève âgé de 18 ans. En pleine nuit, le jeune homme appelle ses proches et explique s'être défendu. Le professeur est retrouvé mort, il a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du cou.

Un voisin de l'immeuble a accepté de témoigner: "La police est venue frapper vers 4h du matin. Nous n'avons eu connaissance de rien, si ce n'est qu'il y avait un 'fait judiciaire'. Au début, on n'a pas su ce qu'il s'était passé. On s'est rendu compte qu'il y avait eu quelque chose de très grave, mais on n'a jamais pensé que c'était à ce point-là."