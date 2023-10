Une fillette de 9 ans mortellement heurtée par une voiture à La Louvière: "Je m'en souviendrai toute ma vie", témoigne Luc, un riverain

Mercredi, après l’entraînement de hockey, la petite Assya accompagnée de sa maman veut ramasser quelques châtaignes. Elle traverse et se fait violemment percuter.

"La gamine s'est retrouvé plusieurs dizaines de mètres, là-bas, sur le trottoir". Luc a entendu l’impact puis les cris de détresse de la maman. Il a directement effectué les gestes de premiers secours. "La maman a demandé de toutes ses forces à sa fille de ne pas l'abandonner. Cette maman a réagi comme toute maman aurait pu réagir. Cette maman était digne à mes côtés. Elle m'a demandé l'impossible pour réanimer sa petite fille."

Après plus de 40 minutes de réanimation, la fillette est emmenée à l’hôpital mais elle succombe à ses blessures. Le conducteur lui a pris la fuite et n’est retrouvé que quelques heures plus tard. "Des témoins ont pu décrire le véhicule et ont pu donner une partie de la plaque d'immatriculation du véhicule fuyard. Ce qui a permis aux policiers de retrouver le véhicule et le conducteur", précise Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons.