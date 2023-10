Attaque dans un lycée du Pas-de-Calais: Emmanuel Macron annonce qu'un autre attentat a été déjoué

Le président français est entré dans l'établissement, accompagné par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de l'Education Gabriel Attal, après avoir été accueilli par les autorités locales, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Il a salué et échangé les équipes de secours, des policiers, et des membres de l'équipe enseignante de l'établissement.

Emmanuel Macron est arrivé vendredi peu avant 15H00 au lycée Léon Gambetta d'Arras, où un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées dans une attaque au couteau sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas.

"Une autre intervention a permis de déjouer une tentative d'attentat qui était en cours dans une autre région", a déclaré le chef de l'Etat, sans préciser s'il évoquait l'interpellation et le placement en garde à vue pour port d'arme prohibé d'un homme connu pour "radicalisation", à la sortie d'une salle de prière à Limay (Yvelines).

Emmanuel Macron a appelé vendredi les Français à rester "unis" et à "faire bloc" face à "la barbarie du terrorisme islamiste", après l'attaque au couteau à Arras où un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées, sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. "Restons unis", "nous faisons bloc et nous tenons debout", a déclaré le chef de l'Etat dans la cour du lycée où a eu lieu l'attaque. "Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser".

Le président français a encore salué l'attitude du professeur tué. "L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies", a déclaré, depuis l'établissement où a eu lieu l'attaque, le président de la République. Il a tenu à "rendre hommage à tous nos enseignants" et "salué la réactivité de l'ensemble des services de sécurité intérieure".