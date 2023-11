"Certaines écoles seront totalement à l'arrêt": des enseignants liégeois manifestent ce jeudi, que veulent-ils?

L'action, organisée à l'initiative de la CGSP, de la CSC et du SLFP rassemblera les enseignants du fondamental, du secondaire et du supérieur, tous réseaux confondus. Ils se réuniront dès 10h sur la Passerelle Saucy face au bâtiment de l'ancienne Grand'Poste (Place John Cockerill) avant de se diriger, en cortège, vers les bureaux des trois partis du gouvernement.

Isabelle Buchelot, permanente régionale CSC détaille les revendications: "Nous voulons une diminution de la taille des classes, une attention particulière à la charge administrative qui explose, l'évaluation des membres du personnel nous inquiète aussi toujours par rapport à la mise en place de son second volet notamment. Et puis, on veut un vrai refinancement de l'enseignement. L'enveloppe du supérieur reste très largement insuffisante. Certains membres du personnel ont encore des statuts assez précaires. Je pense aux puéricultrices et au personnel APE".