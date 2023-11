Un député socialiste quitte le PS bruxellois, parce qu’il l’estime "trop communautariste": la réaction de la ministre Karine Lalieux

Karine Lalieux, la ministre socialiste en charge des Pensions et de la Lutte contre la pauvreté, réagit à la décision du député bruxellois Julien Uyttendaele de quitter le parti socialiste. L'élue défend le travail de la Fédération bruxelloise et balaye les critiques.

Une position contestée par Karine Lalieux: "je suis complètement en opposition avec ce qu’a dit Julien Uyttendaele. Il a fait du bon travail, je ne remets pas son travail en cause. Vous savez, je suis membre de ce parti depuis plus de 25 ans. Je suis une femme laïque qui a porté tous les débats éthiques. Et je peux vous garantir que je suis à l’aise, tant au niveau du parti et des ses valeurs, qu’au niveau de la Fédération bruxelloise".

Jamais, on ne vous a poussé dans le coin du communautarisme ? lui a demandé Martin Buxant. "Jamais, on ne me poussera dans le coin, vous me connaissez. Je me sens très bien en Fédération bruxelloise, très bien dans mon parti et nous portons des valeurs uniques et un discours unique", a conclu la ministre des Pensions sur ce point.

Karine Lalieux, qui a aussi en charge les Personnes handicapées, a également invoqué sa volonté de mieux inclure les personnes en situation de handicap sur le marché du travail. En Belgique, le taux d'emploi de ces personnes en situation de handicap est l'un des plus faibles au niveau européen, "ce n'est pas acceptable", a-t-elle dit.