Cette villa de 900 m² est à gagner pour la modique somme de...10 euros: "C'est unique en Belgique"

À Godinne, en région liégeoise, une maison historique de 900 m² va être mise en vente via une tombola pour seulement 10 euros. Une initiative insolite qui suscite l'intérêt et l'étonnement.

À Godinne, en région liégeoise, une maison datant du XVIIIe siècle, habitée par l'ancien Premier ministre, Paul-Henri Spaak, sera mis en vente d'une manière peu traditionnelle : via une tombola. Il s'agit d'une demeure de 900 m² située en bord de Meuse, comprenant 7 chambres, 12 chambres, 8 salles de bain et une piscine sur un terrain de 6 700 m². "C'est unique en Belgique, je pense que c'est la première fois", indique Valère, le propriétaire.

Le propriétaire, Valère, ancien agent immobilier, explique son choix peu conventionnel :"'C'est quand même 35 ans que je fais ce métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire autrement, l'envie de faire autre chose. Parce que bon, faire ce métier, c'est très, très beau, c'est très bien, c'est un métier de passionné. Mais je pense que comme dans tout métier, quand on le fait depuis autant d'années, on a envie de voir et de faire autrement".