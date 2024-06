Incendie dans la tour Kennedy à Liège: deux victimes toujours en soins intensifs, le retour des résidents difficilement envisageable

244 personnes ont été prises en charge par les services de soins durant l'incendie.

À l'intérieur du bâtiment, de nombreuses zones sont calcinées. La température a atteint plusieurs centaines de degrés à certains endroits. Seule la stabilité du bâtiment n'est pas affectée. "Pour le moment, il y a effectivement une zone qui est totalement contaminée à l'intérieur du bâtiment", indique Denis Honders, captaine des pompiers de Liège. "À ça s'ajoute l'absence totale d'énergie. Donc il n'y a plus d'électricité, plus de gaz. Et cela veut dire aussi plus d'ascenseurs au sein du bâtiment. Et donc il est très difficile d'accepter le retour des occupants du bâtiment à l'heure actuelle. La majorité des dégâts se situent dans les communs de la tour, à tous les étages."

La ville compte reloger ses sinistrés au cas par cas. "Nous avons tous les cas de figure que la société peut présenter", souligne Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. "Mais nous avons aussi des services compétents qui vont assister toutes ces personnes, propriétaires ou locataires."

Les pompiers continuent d'évacuer les denrées alimentaires de la tour. Une opération délicate qui devrait durer une dizaine de jours. Le bilan officiel reste de deux personnes décédées.