Le sous-sol du centre-ville de Spa sujet à un important chantier pour une voûte fissurée: "Si elle s'effondre, les bâtiments aussi"

Construite en 1850 et fragilisée par les inondations de 2021, cette voûte de pierre a traversé les siècles. La préserver des fissures, en renforçant ses bases, reste la priorité. "On s'est très vite rendu compte que travailler sur une voûte qui était en train de s'effondrer, c'était risquer qu'elle s'effondre encore plus. Donc, dans un premier temps, nous avons préféré stabiliser l'amont et l'aval. Pour cela, nous avons retravaillé les fondations", ajoute Charles Seynaeve.

Cette rénovation était indispensable afin de réduire les impacts des futures inondations. L'échevin en charge des travaux de Spa, Nicolas Tefnin, explique : "Il y a eu des crues vraiment impressionnantes. C'est aussi pour cela qu'il faut agir, parce que le Wayai ne s'arrête pas à la frontière communale ; il se rejette dans la Hoëgne, qui elle-même se rejette dans la Vesdre".

La fin des travaux est prévue d'ici le printemps 2025.