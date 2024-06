Les pompiers ont secouru 244 habitants dans la tour Kennedy à Liège: comment s'est déroulée cette intervention "hors norme"?

À leur arrivée, le feu s'est rapidement propagé dans une gaine technique. Une véritable cheminée qui a traversé tout le bâtiment. A l'intérieur, la fumée avait déjà envahi tous les étages... "Quand on arrive, l'électricité est coupée, donc il fait déjà très sombre dans les cages d'escalier et les halls, et à chaque porte palière qu'on ouvre, il y a de la fumée à tous les étages, on se rend compte qu'en fait le feu est déjà présent dans chacun des étages que l'on essaie de pénétrer", indique Julien Schreiber, premier sous-officier des pompiers de Liège.

On devait porter les victimes parfois sur 20 étages

Des moyens colossaux ont été mis en œuvre pour maîtriser l'incendie. A l'extérieur, aucune flamme, mais dans la tour, les pompiers font face à des murs de chaleur de plusieurs centaines de degrés à certains endroits. "On a ce qu'on appelle des cagoules de sauvetage, donc on pouvait mettre sur le visage de nos victimes, mais ce sont des sauvetages très compliqués parce qu'il faut, en plus du matériel, on devait porter les victimes sur les étages, des fois sur 20 étages et on devait descendre les personnes par les cages d'escalier", explique Vincent Bouffa, capitaine des pompiers de Liège.