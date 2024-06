Incendie dans la tour Kennedy à Liège: le témoignage de plusieurs rescapés, "C'était l'apocalypse sur le palier"

Sur ces images, une résidente du 24e étage filme la fumée qui envahit petit à petit son appartement. Elle tente une sortie, mais le couloir est impraticable. Plusieurs heures plus tard, elle est finalement libérée, sauvée par l'échelle de secours.

Vincent, lui aussi, a été piégé par les fumées. Résident du 15e étage, il attendra 6 heures dans l'angoisse d'être sauvé. "C'est très long, et puis qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qui va arriver ? On ne voit personne, on n'entendait rien. Alors que les pompiers faisaient leur travail dans l'immeuble, on n'entendait rien, on ne voyait rien. Donc c'est stressant. Les fumées étaient irrespirables, on pensait y passer", témoigne-t-il.