Le jour d'après: malgré la fatigue, les habitants touchés par les inondations "n'ont pas arrêté une seule seconde"

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'eau est montée très vite dans les demeures et elle s'est engouffrée dans les rues, les caves et les maisons. Aucune victime n'est à déplorer.

Après une nuit éprouvante, l'heure est au nettoyage pour les habitants de Dalhem. Fauteuils, tables, lits, le mobilier des maisons sinistrées est évacué. Une mère de famille accueille la caméra de RTL info dans sa maison. Elle montre ce qui reste après le déluge: "Pas grand-chose…"

À l'intérieur, l'eau s'est infiltrée dans toutes les pièces, y compris dans les chambres de ses enfants âgés de 4, 2 et 1 ans.

Dans une plaine non loin, les trois terrains de rugby étaient sous l'eau hier soir. Le courant a déplacé pierres et blocs de béton. Une certitude, ici aussi, l'eau est montée bien plus haut qu'en 2021. "Tout a été sous eau comme jamais."