Le trafic des TEC à nouveau perturbé ce lundi en province de Liège: une assemblée générale est prévue à 9h

Très peu, voire aucun bus ne circule ce lundi matin du côté de Liège et Verviers. Les 120 lignes sont supprimées, le trafic des TEC est donc à nouveau fortement perturbé en région liégeoise. Les chauffeurs mènent une grève émotionnelle depuis une semaine, après l'agression d'un de leurs collègues. Ce lundi matin, ils débrayent à nouveau et ne reprendront le travail, au mieux, que mardi.

Une assemblée générale est prévue à 9h à Robermont. Direction et syndicats vont se rassembler pour discuter. Les syndicats qui décideront ensuite de poursuivre ou non la grève. "Les permanents vont nous présenter les résultats des négociations qui ont eu lieu fin de la semaine passée et le week-end. Et en fonction de ce qui sera présenté, l'assemblée votera la reprise ou la poursuite du mouvement. Si reprise il y a, il faut s'attendre à ce que ce soit au plus tôt mardi matin", indique Kevin Vandepar, chauffeur et délégué CGSP.