Stéphanie vend son immeuble à son locataire, incapable de payer: "Nous sommes aujourd’hui à la limite du gouffre financier"

Sept mois qu’une famille du Brabant wallon a signé un compromis de vente d’immeuble avec un de leurs locataires. Et quatre autres mois que les vendeurs réclament la somme promise par l’acheteur… sans succès. Entre-temps, les frais s’accumulent et compromettent l’avenir sportif de leur fille.

Un de leurs locataires, exploitant une friterie en bas de l’immeuble, se montre intéressé. Un compromis de vente est conclu le 26 juin 2023 et doit aboutir sur un acte définitif en octobre de la même année. L’acheteur promet d’obtenir dans les 30 jours un crédit de 430.000 euros nécessaire pour acquérir le bien. Problème : les mois s’écoulent et la somme n’est toujours pas débloquée.

Le compromis de vente indique pourtant que si une des parties "ne respecte pas ses obligations, l’autre signataire peut lui envoyer une mise en demeure". Désemparée face à la situation, Stéphanie décide de faire appel à la justice. Mais, malgré plusieurs demandes émanant de son avocat et de son notaire, les courriers restent lettre morte.

"Nous ne recevons aucune réponse. On se trouve obligé de lancer une procédure en justice. Cela traîne et la carrière de Florence est en danger". Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be, tient à nuancer la lenteur de la justice : "la Belgique reste un état de droit, on ne peut pas faire justice soi-même. On ne peut pas prendre sa batte de baseball pour récupérer son argent au plus vite. D’autant plus que ce type de procédure peut aller relativement vite".

L’avis d’un notaire